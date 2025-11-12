என் மலர்tooltip icon
      கோவில் காவலாளிகள் கொலை வழக்கு - குற்றவாளியை காலில் சுட்டுப்பிடித்த போலீசார்
      விருதுநகர்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்12 Nov 2025 8:02 AM IST
      • கொள்ளை கும்பல் கோவிலில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்கள், உண்டியல்கள், வெள்ளிப்பொருட்களை அடித்து நொறுக்கி சூறையாடினர்.
      • முனியசாமி என்ற மற்றொருவர் தப்பிய நிலையில் போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர்.

      விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே தேவதானத்தில் நச்சாடை தவிர்த்தருளிய நாதர் கோவிலுக்குள் நள்ளிரவில் புகுந்த ஒரு கும்பல், கொள்ளை முயற்சியை தடுத்த 2 காவலாளிகளை வெட்டிக்கொன்றனர். இந்த கொள்ளை கும்பல் கோவிலில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்கள், உண்டியல்கள், வெள்ளிப்பொருட்களை அடித்து நொறுக்கி சூறையாடினர்.

      இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மதுரை சரக டி.ஐ.ஜி. அபினவ்குமார், விருதுநகர் மாவட்ட சூப்பிரண்டு கண்ணன், துணை சூப்பிரண்டு பசினா பீவி மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இது தொடர்பாக 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு இருந்தன.

      இந்நிலையில் இரட்டைக்கொலை வழக்கில் அதே ஊரைச் சேர்ந்த நாகராஜ் என்பவரை கைது செய்ய முயன்றபோது போலீசாரை தாக்கிவிட்டு அவர் தப்ப முயன்றார். இதையடுத்து அவரை போலீசார் சுட்டுப் பிடித்தனர்.

      முனியசாமி என்ற மற்றொருவர் தப்பிய நிலையில் அவரை பிடிக்க போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தி வருகின்றனர்.

