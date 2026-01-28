என் மலர்
எப்படி இருந்த செங்கோட்டையன் இப்படி ஆகிவிட்டாரே! - நயினார் நாகேந்திரன் வருத்தம்
- செங்கோட்டையன் அவர்கள் விஜய் முன்னிலையில் த.வெ.க.வில் இணைந்தார்.
- த.வெ.க. உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டார்.
அ.தி.மு.க.வில் இருந்து நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன் தனது எம்.எல்.ஏ. பதவியை ராஜினாமா செய்து விஜய் முன்னிலையில் த.வெ.க.வில் இணைந்தார்.
இதையடுத்து, த.வெ.க. உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக செங்கோட்டையன் நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "செங்கோட்டையன் அவர்களை எனக்கு 30 வருடங்களுக்கு மேலாக தெரியும். எப்படி இருந்த செங்கோட்டையன் இப்படி ஆகிவிட்டாரே என்று வருத்தப்படுகிறேன். அவரை முழுவதுமாக உணர்ந்தவன் என்ற அடிப்படையில் வருத்தப்படுகிறேன்" என்று தெரிவித்தார்.
