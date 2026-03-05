என் மலர்tooltip icon
      மாநிலங்களவை தேர்தல்- காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அறிவிப்பு! #RajyasabhaElection
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 March 2026 8:58 AM IST
      • தி.மு.க. கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரசுக்கு 1 மாநிலங்களவை இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
      • மணிப்பூர், நாகலாந்து, சிக்கிம் மற்றும் திரிபுரா மாநில காங்கிரஸ் பொறுப்பாளராக செயல்பட்டவர்.

      தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள 6 மாநிலங்களவை பதவிகளுக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாளாகும். தி.மு.க. கூட்டணியில் மொத்தமுள்ள 4 இடங்களில் தி.மு.க.-2, காங்கிரஸ்-1, தே.மு.தி.க.-1 இடங்களில் போட்டியிடுகிறது.

      இதனிடையே காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் குறித்து அறிவிக்கப்படாமல் இருந்த நிலையில், தற்போது தமிழகத்தில் இருந்து காங்கிரஸ் சார்பில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் வேட்பாளராக கிறிஸ்டோபர் திலக் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

      திருச்சியை பூர்வீகமாக கொண்ட கிறிஸ்டோபர் மணிப்பூர், நாகலாந்து, சிக்கிம் மற்றும் திரிபுரா மாநில காங்கிரஸ் பொறுப்பாளராக செயல்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

