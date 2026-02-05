Live
      பிரதமர் மோடி-அமித்ஷா மீண்டும் தமிழகம் வருகை - மதுரை, சேலத்தில் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம்
      சென்னை

      பிரதமர் மோடி-அமித்ஷா மீண்டும் தமிழகம் வருகை - மதுரை, சேலத்தில் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம்

      5 Feb 2026 3:00 PM IST
      • திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதில் ஏற்பட்ட சர்ச்சை பாராளுமன்றம் வரை எதிரொலித்தது.
      • அமித்ஷா பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தை தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நிர்வாகிகளுடன் சென்று பார்வையிட்டார்.

      சென்னை:

      தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 மாதங்களே உள்ளன. அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலை சந்திக்க தயாராகி வருகின்றன.

      அ.தி.மு.க.வுடன் கூட்டணி அமைத்து பா.ஜ.க. தேர்தலை சந்திக்கின்றன. இந்த கூட்டணியில் பா.ம.க., அ.ம.மு.க. மற்றும் சிறிய கட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

      கூட்டணி உறுதியாகி விட்டதால் அடுத்த கட் டத்தை நோக்கி இந்த கூட்டணி நகர்ந்து வருகிறது. ஏற்கனவே கடந்த மாதம் 22-ந்தேதி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பிரமாண்ட பிரசார பொதுக்கூட்டம் மதுராந்தகத்தில் நடந்தது. அந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு பிரசாரத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

      மீண்டும் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் தேர்தல் பிரசாரத்துக்காக பிரதமர் மோடி வருகிறார்.

      வருகிற 28-ந்தேதி (சனிக்கிழமை) அவர் மதுரையில் பிரசாரம் செய்கிறார். ஏற்கனவே மதுராந்தகத்தில் நடந்த கூட்டத்தை மதுரையில் நடத்தவே திட்டமிட்டு இருந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      மதுரையில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்கும் கூட்டத்தை மதுரை ரிங்ரோட்டில் உள்ள அம்மா திடல், வலையல்குளம், உத்தல்குடி ஆகிய 3 இடங்களில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் நடத்த திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள். போலீஸ் அனுமதி வழங்கும் இடத்தில் கூட்டம் நடத்தப்படும் என்று கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். கூட்டணி கட்சி தலைவர்களையும் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளச் செய்ய ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்கள்.

      திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதில் ஏற்பட்ட சர்ச்சை பாராளுமன்றம் வரை எதிரொலித்தது.

      இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தையே அவமதித்து விட்டதாக பிரதமர் மோடி கடுமையாக விமர்சித்தார். எனவே மதுரை பிரசாரத்தின்போது திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலுக்கும் சென்று அவர் சாமி தரிசனம் செய்வார் என்று கூறப்படுகிறது.

      மேலும் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் பகுதிகளில் பொதுமக்களை சந்திக்கும் வகையில் ரோடு-ஷோ நடத்தவும் ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது.

      தேர்தல் தேதி மார்ச் முதல் வாரத்தில் அறிவிக் கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வரும் நிலையில் பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டில் 2-ம் கட்டமாக மதுரையில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்.

      இதனால் அ.தி.மு.க.-பா.ஜ.க. கூட்டணியினர் உற்சாகம் அடைந்துள்ளார்கள். பிரதமர் மோடியை வரவேற்க சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறார்கள்.

      பிரதமர் மோடியின் வருகையை தொடர்ந்து மார்ச் முதல் வாரத்தில் மத்திய மந்திரி அமித்ஷாவும் தமிழ்நாட்டில் பிரசாரத்துக்கு வருகிறார்.

      சேலம் விமான நிலையம் அருகே உள்ள திடலில் நடக்கும் கூட்டத்தில் அவர் பேசுகிறார். சக்தி கேந்திர பொறுப்பாளர்கள் உள்பட 25 ஆயிரம் பேர் இந்த கூட்டத்துக்கு அழைக்கப்படுகிறார்கள்.

      அமித்ஷா பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தை தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நிர்வாகிகளுடன் சென்று பார்வையிட்டார்.

      மேடை அமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை உடனே தொடங்கும்படி கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார்.

      சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள புதுவை மாநிலத்துக்கும் பிரதமர் மோடி செல்கிறார்.

      வருகிற 21-ந்தேதி பிரதமர் மோடி புதுச்சேரிக்கு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      புதுச்சேரி உப்பளம் இந்திராகாந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் செயற்கை ஓடுதளம் பாதை, சாரதாம்பாள் நகரில் உள்ள நீச்சல்குளம் ஆகியவற்றை பிரதமர் மோடி திறந்து வைக்க உள்ளார்.

      இந்த நிலையில் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா வருகிற 14-ந் தேதி புதுச்சேரி பிராந்தியமான காரைக்காலுக்கு வருகிறார்.

      அங்கு நடைபெறும் பிரசார கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்று பேசுகிறார். பின்னர் அவர் திருநள்ளாறு சனீஸ்வரர் கோவிலில் வழிபடுகிறார்.

      காரைக்கால் வருகை தரும் மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா என்.ஆர். காங்கிரஸ்-பா.ஜ.க. தொகுதி பங்கீடு குறித்து முடிவு செய்வார் என கூறப்படுகிறது.

