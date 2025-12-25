என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
10 வேட்பாளர்களின் பெயர்களையாவது விஜயால் சொல்ல முடியுமா?- நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்
- மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் 10 வேட்பாளர்களின் பெயர்களையாவது விஜயால் சொ்லல முடியுமா?.
- இந்தியாவையே நாளை பிடித்து விடுவேனு கூட விஜய் சொல்லலாம்.
தமிழக சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த வருடம் தொடக்கத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. திமுக கூட்டணி, அதிமுக- பாஜக கூட்டணி தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராகி வருகிறது. இதற்கிடையே நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி 2026 தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்து அதற்கான பணியை தொடங்கியுள்ளார்.
அவர் மக்களை சந்திக்கும்போதெல்லாம் தமிழகத்தில் திமுக- தவெக இடையில்தான் கூட்டணி எனப் பேசி வருகிறார். இந்த தேர்தலில் அவர் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
முதலில் அதிமுக கூட்டணியில் விஜய் இணைய வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்பட்டது. ஆனால், பாஜக-வுடன் கூட்டணி இல்லை என திட்டவட்டமாக அறிவித்ததால் அதிமுக கூட்டணிக்கு செல்ல வாய்ப்பில்லை. மேலும், விஜய்தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என தவெக அறிவித்தது. இதனால் எடப்பாடி பழனிசாமியும் தவெக உடன் கூட்டணி வைக்க விரும்பவில்லை. இதனால் அதிமுக-வினர் விஜய் மற்றும் விஜய் கட்சியை விமர்சனம் செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். பாஜக-வினரும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் தமிழக பாஜக தலைவரான நயினார் நாகேந்திரன் "இந்தியாவையே நாளை பிடித்து விடுவேனு கூட விஜய் சொல்லலாம். ஆனால், இது சினிமா அல்ல. தவெக-வுக்கு கட்டமைப்பு கிடையாது. மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளில் 10 வேட்பாளர்களின் பெயர்களையாவது விஜயால் சொல்ல முடியுமா?" என நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.