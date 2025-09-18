Live
      புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்து த.வெ.க. அறிவிப்பு
      புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்து த.வெ.க. அறிவிப்பு

      18 Sept 2025 7:36 PM IST
      • த.வெ.க. நிர்வாக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்.
      • துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்த நிர்மல்குமார் இணைப் பொதுச் செயலாளராக நியமனம்.

      தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் புதிய பொறுப்பாளர்களை நியமனம் செய்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      த.வெ.க. நிர்வாக கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த புதிய பொறுப்பாளர்களை நியமிப்பதாக அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

      அதன்படி, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்த நிர்மல்குமார் இணைப் பொதுச் செயலாளராக நியமனம்.

      தவெக-வின் கொள்கை பரப்பு செயலாளராக இருந்த ராஜ்மோகன் ஊடக அணி துணை பொதுச் செயலாளராக நியமனம்.

      மேலும், விஜயலட்சுமி, அருள்பிரகாசம், ஸ்ரீதரன், சுபத்ரா ஆகியோர் தவெக துணை பொதுச் செயலாளராக புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

