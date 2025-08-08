என் மலர்tooltip icon
      எம்.ஜி.ஆர். கார் எண்ணில் பிரசார வாகனம்: உற்சாகமாக ஓட்டிப் பார்த்த நயினார் நாகேந்திரன்
      திருநெல்வேலி

      எம்.ஜி.ஆர். கார் எண்ணில் பிரசார வாகனம்: உற்சாகமாக ஓட்டிப் பார்த்த நயினார் நாகேந்திரன்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்8 Aug 2025 12:39 AM IST
      சென்னை:

      தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. இதையடுத்து, கூட்டணிகள், பிரச்சாரங்கள் என அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தீவிரமாக வேலை செய்து வருகின்றன.

      ஏற்கனவே, அ.தி.மு.க. சார்பில் எடப்பாடி பழனிசாமி, பா.ம.க. சார்பில் அன்புமணி ராமதாஸ், தே.மு.தி.க சார்பில் பிரேமலதா ஆகியோர் தங்களது சுற்றுப்பயணங்களை செய்து வருகின்றனர்.

      தமிழக பா.ஜ.க. தலைவரான நயினார் நாகேந்திரன் ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி நெல்லையில் இருந்து தனது சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்குகிறார். நேரடியாக மக்களை களத்தில் சந்தித்து பா.ஜ.க. சாதனைகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களை எடுத்துரைக்க உள்ளார்.

      இதற்கிடையே, சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரத்திற்காக 4777 என்ற எண் கொண்ட பிரசார வாகனத்தை நயினார் நாகேந்திரனுக்காக தயார் செய்துள்ளார்

      இந்நிலையில், பிரசார வாகனத்தின் எண் முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர். பயன்படுத்திய காரின் எண் என்பதை அறிந்த நயினார் நாகேந்திரன் ஆர்வமாக அதில் பா.ஜ.க. கொடியை பொருத்தி வாகனத்தை இயக்கிப் பார்த்தார்.

      TN Assembly election BJP Nainar Nagendran campaign vehicle தமிழக சட்டசபை தேர்தல் 2026 பாஜக நயினார் நாகேந்தின் 
