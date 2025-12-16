Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தர்மபுரி அருகே லாரி மோதி விபத்து - 4 பேர் பலி
      X
      தர்மபுரி

      தர்மபுரி அருகே லாரி மோதி விபத்து - 4 பேர் பலி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Dec 2025 11:27 AM IST
      • லாரி மோதிய விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே 4 பேர் உயிரிழந்தனர்.
      • விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்கள் தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

      தர்மபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் அருகே நெடுஞ்சாலையில் சேலம் நோக்கி சென்ற லாரி முன்னால் சென்ற பைக், ஆம்னி கார் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

      இந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே 4 பேர் உயிரிழந்தனர். 4 பேர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டனர்.

      விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர்கள் தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

      தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

      Dharmapuri Accident தர்மபுரி விபத்து உயிரிழப்பு 
      Next Story
      ×
        X