      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பலி- புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது வழக்குப் பதிவு
      கரூர்

      கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பலி- புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது வழக்குப் பதிவு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Sept 2025 9:47 AM IST
      • இச்சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளனர்.
      • 4 பேர் மீது கரூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

      கரூரில் த.வெ.க. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 9 குழந்தைகள் உட்பட 39 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இச்சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளனர்.

      இந்த நிலையில், கூட்ட நெரிசலில் 39 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாவ தமிழக வெற்றிக்கழக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

      அந்த வகையில், புஸ்ஸி ஆனந்த், மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், நிர்மல்குமார் உள்ளிட்ட 4 பேர் மீது கரூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

      Karur Stampede TVK vijay Bussy Anand கரூர் கூட்ட நெரிசல் தவெக விஜய் புஸ்ஸி ஆனந்த் 
