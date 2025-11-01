என் மலர்
கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம்: வேலுச்சாமிபுரத்தில் 2-வது நாளாக சிபிஐ விசாரணை
- உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி சி.பி.ஐ. விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
- த.வெ.க. சார்பில் ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய விஜய் அண்மையில் அவர்களை சென்னை வரவழைத்து ஆறுதல் கூறி அனுப்பினார்.
கரூரில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக கடந்த செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் 10 பேர் உள்பட மொத்தம் 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி சி.பி.ஐ. விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இதனிடையே, உயிரிழந்தோர் குடும்பத்துக்கு த.வெ.க. சார்பில் ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய விஜய் அண்மையில் அவர்களை சென்னை வரவழைத்து ஆறுதல் கூறி அனுப்பினார்.
இந்த நிலையில், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்ட வேலுச்சாமிபுரத்தில் சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் 2-வது நாளாக விசாரணையை நடத்தி வருகின்றனர். கூட்டம் நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரத்தில் இன்று காலையிலேயே சாலையை அளவிட்டு ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
