      கரூர் கூட்டநெரிசல்: உடற்கூராய்வை அவசரமாக நடத்தியது ஏன்? - அன்புமணி
      கரூர் கூட்டநெரிசல்: உடற்கூராய்வை அவசரமாக நடத்தியது ஏன்? - அன்புமணி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Sept 2025 12:36 PM IST (Updated: 29 Sept 2025 12:45 PM IST)
      • கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நிறைய வதந்திகள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன.
      • நியாயமான முறையில் விசாரணை நடத்தி உண்மையை கண்டறிய வேண்டும்.

      விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டியில் தமிழக மக்கள் உரிமை மீட்பு பயணத்தின்போது பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நிறைய வதந்திகள் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன. அதன் உண்மைநிலை வெளிவர வேண்டும்.

      * நியாயமான முறையில் விசாரணை நடத்தி உண்மையை கண்டறிய வேண்டும்.

      * கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக நீதிமன்றம் முழுமையான விசாரணையை நடத்த வேண்டும்.

      * உடற்கூராய்வை அவசரமாக நடத்தியது ஏன்?

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

