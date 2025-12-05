Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      சிறந்த தேசியவாதியாகத் திகழ்ந்தவர் ஜெயலலிதா- அண்ணாமலை
      X
      சென்னை

      சிறந்த தேசியவாதியாகத் திகழ்ந்தவர் ஜெயலலிதா- அண்ணாமலை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்5 Dec 2025 11:01 AM IST
      • முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் 9ம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று.
      • ஜெயலலிதா அவர்களின் நினைவுகளைப் போற்றி வணங்குகிறோம்.

      முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா நினைவு நாளை ஒட்டி தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவு வெளியிட்டுள்ளார்.

      அந்த பதிவில் அவர் கூறியிருப்பதாவுத:-

      தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர், செல்வி ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்கள் நினைவு தினம் இன்று.

      சிறந்த தேசியவாதியாகத் திகழ்ந்தவர். தமிழக மக்கள் நலனுக்காகவும், சமூக நலனுக்காகவும், எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியவர். அவர்தம் நினைவுகளைப் போற்றி வணங்குகிறோம்.

      இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

      முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா நினைவு நாள் அதிமுக பாஜக அண்ணாமலை Annamalai BJP death anniversary Jayalalitha 
      Next Story
      ×
        X