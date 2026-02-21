Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      முன்னாள் சபாநாயகர் தனபாலின் மகன் லோகேஷ் தவெகவில் இணைந்தார்!
      X

      முன்னாள் சபாநாயகர் தனபாலின் மகன் லோகேஷ் தவெகவில் இணைந்தார்!

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Feb 2026 7:19 PM IST
      • லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அ.தி.மு.க. தொழில்நுட்ப பிரிவில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்.
      • இவரது திருமணத்தை முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் ஜெயலலிதா நடத்தி வைத்தார்

      முன்னாள் சபாநாயகரும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான தனபாலின் மகன் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் விஜயை சந்தித்து தவெகவில் இணைந்தார்.

      லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் நீலகிரி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு 3வது இடம் பெற்றிருந்தார்.

      லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் அ.தி.மு.க. தொழில்நுட்ப பிரிவில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார். இவருக்கு முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர். தான் பெயர் வைத்தார். இவரது திருமணத்தை முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் ஜெயலலிதா நடத்தி வைத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      AIADMK dhanapal Lokesh Tamilchelvan அதிமுக தனபால் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் தவெக TVK விஜய் vijay 
      Next Story
      ×
        X