Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி தவெகவில் இணைந்தார்
      X

      அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி தவெகவில் இணைந்தார்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 Feb 2026 8:30 PM IST
      • சென்னை புரசைவாக்கம் திமுக எம்.எல்.ஏ.வாக செயல்பட்டவர் வி.எஸ்.பாபு.
      • அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து வி.எஸ்.பாபு நீக்கப்பட்டார்.

      வடசென்னையின் மூத்த அரசியல்வாதியும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான வி.எஸ்.பாபு தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் அக்கட்சியில் இணைந்தார்

      சென்னை புரசைவாக்கம் திமுக எம்.எல்.ஏ.வாக செயல்பட்டவர் வி.எஸ்.பாபு. இவர் வடசென்னை திமுக மாவட்ட செயலாளராக செயல்பட்டு வந்தார். பின்னர், திமுகவில் இருந்து விலகிய வி.எஸ்.பாபு அதிமுகவில் இணைந்தார்.

      அவருக்கு அதிமுக வடசென்னை வடக்கு (மேற்கு) மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால், கடந்த மாதம் ஜுன் அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து வி.எஸ்.பாபு நீக்கப்பட்டார்.

      இந்நிலையில், வி.எஸ்.பாபு இன்று தவெகவில் இணைந்தார். தவெக தலைவர் விஜய்யை இன்று நேரில் சந்தித்த வி.எஸ்.பாபு தன்னை தவெகவில் இணைத்துக்கொண்டார்.

      அதிமுக தவெக விஜய் AIADMK TVK vijay 
      Next Story
      ×
        X