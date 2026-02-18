Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தி.மு.க. அரசு சாதித்தது என்ன? - எடப்பாடி பழனிசாமி
      X
      சென்னை

      நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தி.மு.க. அரசு சாதித்தது என்ன? - எடப்பாடி பழனிசாமி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Feb 2026 12:41 PM IST
      • இலவச மடிக்கணினி, 7.5% இடஒதுக்கீடு, நீட் தேர்வு ரத்து விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி.
      • நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தி.மு.க. அரசு என்ன சாதித்தது.

      சட்டசபையில் இலவச மடிக்கணினி, 7.5% இடஒதுக்கீடு, நீட் தேர்வு ரத்து விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பினார். இதுதொடர்பாக அவர் பேசுகையில்,

      * நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தி.மு.க. அரசு என்ன சாதித்தது.

      * நீட் தேர்வை ரத்து செய்தீர்களா?

      * நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தி.மு.க. அரசு இதுவரை எதுவும் செய்யவில்லை என்று அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

      TN Assembly ADMK Edappadi Palaniswami தமிழக சட்டசபை அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி 
      Next Story
      ×
        X