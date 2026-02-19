Live
      பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது - தே.மு.தி.க. கூட்டணி குறித்து திருமாவளவன் கருத்து
      சென்னை

      பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது - தே.மு.தி.க. கூட்டணி குறித்து திருமாவளவன் கருத்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்19 Feb 2026 1:58 PM IST
      • தி.மு.க. கூட்டணியில் தே.மு.தி.க. இணைந்திருப்பது பெருமகிழ்வளிக்கிறது.
      • அரசியல் பகைவர்களின் அடிவயிறு குமையும்.

      தி.மு.க. கூட்டணியில் தே.மு.தி.க. இன்று இணைந்தது. இதுதொடர்பாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

      தி.மு.க. கூட்டணியில் தே.மு.தி.க. இணைந்திருப்பது பெருமகிழ்வளிக்கிறது. இக்கூட்டணி மேலும் வலிமை மிக்கதாக மாறியுள்ளது.

      எம் உறுதியான வெற்றிக்கு ஏதுவாக அமையும். அரசியல் பகைவர்களின் அடிவயிறு குமையும்.

      தி.மு.க. கூட்டணி உடையும் என்கிற அவர்களின் கனவில் மண் விழுந்தது.

      கலைஞரின் கனவு நனவாகும் வகையில் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

