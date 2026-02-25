என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கு - அன்புமணி, தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
- பா.ம.க. கொடி, சின்னத்தை பயன்படுத்த அன்புமணி தரப்புக்கு தடை விதிக்கக்கோரி ராமதாஸ் வழக்கு.
- வழக்கை மார்ச் 9-ந்தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
பா.ம.க.வில் ராமதாசுக்கும், அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாசுக்கும் கட்சி யாருக்கு என்று மோதல் நடந்து வருகிறது.
பா.ம.க. கொடி, சின்னத்தை பயன்படுத்த அன்புமணி தரப்புக்கு தடை விதிக்கக்கோரி அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், ராமதாஸ் தொடர்ந்த வழக்கு தொடர்பாக அன்புமணி மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டது.
வழக்கு தொடர்பாக அன்புமணி, தேர்தல் ஆணையம் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம், மார்ச் 9-ந்தேதிக்கு விசாரணையை ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டது.
