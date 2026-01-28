என் மலர்
ஆட்சிக்கு வந்த 1728 நாட்களில் 4000 திருக்கோவில் குடமுழுக்குகள்!- முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு
- இதுவரை இப்படி ஒரு சாதனை தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இல்லை!
- மதவாத அரசியல் செய்வோர்க்குத் தமிழ்நாட்டில் இடமில்லை!
சென்னை:
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், 'ஆட்சிக்கு வந்த 1728 நாட்களில் 4000 திருக்கோவில் குடமுழுக்குகள்!' என்ற தலைப்பில் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
ஆயிரமாவது குடமுழுக்கு - மேற்கு மாம்பலம் காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோவில் (2023)
2 ஆயிரமாவது குடமுழுக்கு - மயிலாடுதுறை - கீழப்பரசலூர் வீரட்டேஸ்வரர் திருக்கோவில் (2024)
3 ஆயிரமாவது குடமுழுக்கு - நாகை - திருப்புகலூர் அக்னீஸ்வரர் திருக்கோவில் (2025)
4 ஆயிரமாவது குடமுழுக்கு - இன்று, பெரம்பூர் சேமாத்தம்மன் திருக்கோவிலில்...
இதுவரை இப்படி ஒரு சாதனை தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் இல்லை! மதவாத அரசியல் செய்வோர்க்குத் தமிழ்நாட்டில் இடமில்லை!
திராவிட மாடல் = எல்லாருக்கும் எல்லாம்! என்று கூறியுள்ளார்.
