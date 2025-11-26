Live
      பச்சை துரோகி பழனிசாமி! - பத்து தோல்வி பழனிசாமி! : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு
      ஈரோடு

      பச்சை துரோகி பழனிசாமி! - பத்து தோல்வி பழனிசாமி! : முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் தாக்கு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Nov 2025 1:28 PM IST
      • தமிழக விவசாயிகளுக்காக பிரதமரை சந்திக்காதது ஏன்?
      • எடப்பாடி பழனிசாமி விவசாயி அல்ல...

      ஈரோடு:

      ஈரோட்டில் அரசு விழாவில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியதாவது:-

      * தன்னை விவசாயி எனக்கூறிக்கொள்ளும் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக விவசாயிகளுக்காக பிரதமரை சந்திக்காதது ஏன்?

      * கார் மாறி மாறிச்சென்று பிரதமரை சந்திக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக விவசாயிகளுக்காக பிரதமரிடம் கோரிக்கை வைக்காதது ஏன்?

      * எடப்பாடி பழனிசாமி மேற்கு மண்டலத்திற்கு செய்த பச்சை துரோகங்களில் Latest Addition கோவை மெட்ரோ ரெயில் திட்டம் ரத்தானது.

      * எடப்பாடி பழனிசாமி விவசாயி அல்ல, உழவர்களுக்கு துரோகம் செய்யும் துரோகி.

      * முதுகெலும்பை இழந்து கர்ச்சீப்பை முகத்தில்வைத்து சுற்றுவதால் தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பத்து தோல்வி பழனிசாமி பெயரை கொடுத்துள்ளது என்றார்.

