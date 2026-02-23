என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
ஜனநாயகம், கூட்டாட்சியை மதிக்காத பா.ஜ.க. - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
சென்னை:
சென்னை கிண்டியில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் TOWN HALL CHENNAI நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:-
* மத்திய பா.ஜ.க. அரசானது ஜனநாயகத்திற்கும் கூட்டாட்சிக்கும் மதிப்பு அளிக்கவில்லை.
* மக்களிடையே விதைக்கப்படும் நல்ல கருத்துகள் தான் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
* பொருளாதார வளர்ச்சி மட்டுமின்றி எல்லார்க்கும் எல்லாம் என்ற பரந்துபட்ட வளர்ச்சியை தமிழ்நாடு எட்டியுள்ளது.
* எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநிலங்களை மத்திய அரசு எந்தளவு ஓரவஞ்சனையுடன் அணுகுகிறது என்பதை சொல்ல தேவையில்லை.
* வளர்ச்சியை தமிழ்நாடு முன்னெடுத்துள்ளது. செயற்கை நிதிச்சுமையை தமிழ்நாட்டுக்கு மத்திய பா.ஜ.க. அரசு ஏற்படுத்துகிறது.
* நாட்டில் 11.9 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எந்த மாநிலம் சாதிக்க முடியாத ஒன்று என்றார்.