      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      பா.ஜ.க. பூத் கமிட்டி மாநாடு: மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தூத்துக்குடி வருகை
      தூத்துக்குடி

      பா.ஜ.க. பூத் கமிட்டி மாநாடு: மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தூத்துக்குடி வருகை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்22 Aug 2025 4:48 PM IST
      • ஹெலிகாப்டர் மூலம் நெல்லையில் நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்திற்குச் சென்றார் அமித்ஷா.
      • மாநாட்டில் பாஜக மாநில, தேசிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

      நெல்லை தச்சநல்லூர் பகுதியில் நடைபெறும் மண்டல பூத் கமிட்டிக் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வருகை தந்தார். அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

      மேலும், அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் நெல்லையில் நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்திற்குச் சென்றார்.

      அங்கு, பூத் பொறுப்பாளர்கள் மாநாட்டு மேடைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வந்தார்.

      இந்த மாநாட்டில் பாஜக மாநில, தேசிய நிர்வாகிகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

      நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, குமரி, விருதுநகர் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

      பாஜக பூத் கமிட்டி மாநாடு மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா BJP Booth Committee Meeting Amitshah 
