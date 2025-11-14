Live
      பீகார் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள்: பிரதமர் மோடிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து
      சென்னை

      பீகார் சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள்: பிரதமர் மோடிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வாழ்த்து

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Nov 2025 12:57 PM IST
      • எதிர்க்கட்சிக்கு பீகார் மக்கள் பொருத்தமான பதிலடியைக் கொடுத்துள்ளனர்.
      • இந்த வலுவான வெற்றி பீகாரின் முன்னேற்றத்தையும் பொது நலனையும் மேலும் துரிதப்படுத்தும்.

      சென்னை:

      அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

      பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பொய்களையும், ஜனநாயக நிறுவனங்களை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் முயற்சிகளையும் நிராகரித்து, பீகார் மக்கள் அதற்குப் பொருத்தமான பதிலடியைக் கொடுத்துள்ளனர்.

      கூட்டணியின் கூட்டுத் தலைமை மற்றும் நிலைத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சிக்கான உறுதிப்பாட்டின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை இந்த வெற்றி மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறது.

      அ.தி.மு.க. சார்பாக பிரதமர் மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, நிதிஷ்குமார் ஆகியோருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

      இந்த வலுவான வெற்றி பீகாரின் முன்னேற்றத்தையும் பொது நலனையும் மேலும் துரிதப்படுத்தும் என்று நம்புகிறேன்.

