      தி.மு.க இலக்கிய அணி தலைவராக அன்வர் ராஜா நியமனம்
      சென்னை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Aug 2025 1:49 PM IST
      • சமீபத்தில் அன்வர் ராஜா முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தி.மு.க.வில் இணைந்தார்.
      • தி.மு.க.வில் இணைந்த அன்வர் ராஜாவுக்கு முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

      பா.ஜ.க.வுடன் அ.தி.மு.க. கூட்டணி வைத்ததால் சமீபத்தில் அக்கட்சியில் இருந்து அன்வர் ராஜா விலகி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் தி.மு.க.வில் இணைந்தார்.

      இந்த நிலையில், தி.மு.க.வில் இணைந்த அன்வர் ராஜாவுக்கு முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. தி.மு.க. இலக்கிய அணி தலைவராக அன்வர் ராஜாவை நியமித்து பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

      தி.மு.க. இலக்கிய அணி தலைவராக புலவர் இந்திரகுமாரி பதவி வகித்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

