      தேம்பி தேம்பி அழுகிறார்... அமைச்சருக்கு ஆஸ்கர் வழங்க வேண்டும்- அன்புமணி
      விருதுநகர்

      தேம்பி தேம்பி அழுகிறார்... அமைச்சருக்கு ஆஸ்கர் வழங்க வேண்டும்- அன்புமணி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்29 Sept 2025 1:00 PM IST
      • கரூர் சம்பவத்தில் ஒரு அமைச்சர் தேம்பி தேம்பி அழுகிறார்.
      • கமிஷனை நியமித்து உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும்.

      விருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டியில் தமிழக மக்கள் உரிமை மீட்பு பயணத்தின்போது பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

      * கரூர் சம்பவத்தில் ஒரு அமைச்சர் தேம்பி தேம்பி அழுகிறார். அவருக்கு ஆஸ்கர் தரலாம்.

      * அமைச்சருக்கு ஆஸ்கர் வழங்க பரிந்துரைப்பேன்.

      * நீதிமன்றம் முழுமையான விசாரணை குழு அல்லது கமிஷனை நியமித்து உண்மையை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும்.

      இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

