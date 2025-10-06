என் மலர்
தமிழ்நாடு செய்திகள்
ராமதாசுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து விளக்கம் அளித்த அன்புமணி
- இன்று காலை ராமதாசிற்கு ஆஞ்சியோகிராம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
- பரிசோதனையில் இதய குழாய்களில் எந்த அடைப்பும் இல்லை என தெரியவந்துள்ளது.
சென்னை:
சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் பா.ம.க. நிறுவனர் ராமதாஸ் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை இன்று காலை அன்புமணி ராமதாஸை சந்திக்க அன்புமணி மருத்துவமனைக்கு வந்திருந்தார். அங்கு ராமதாசின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்களிடம் கேட்டறிந்தார்.
இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி கூறுகையில், ராமதாஸ் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாக இதய சிகிச்சை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
* இன்னும் 6 மணி நேரம் ICU- வில் ராமதாசிற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படும்.
* ICU- வில் இருப்பதால் ராமதாஸை சந்திக்க முடியவில்லை.
* இன்று காலை ராமதாசிற்கு ஆஞ்சியோ கிராம் பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
* பரிசோதனையில் இதய குழாய்களில் எந்த அடைப்பும் இல்லை என தெரியவந்துள்ளது என கூறினார்.
Next Story