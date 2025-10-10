Live
      மதுரையில் 12-ந்தேதி நடைபெறும் பா.ஜ.க. பிரசார பயணத்தில் பங்கேற்கும் அ.தி.மு.க.
      மதுரை

      மதுரையில் 12-ந்தேதி நடைபெறும் பா.ஜ.க. பிரசார பயணத்தில் பங்கேற்கும் அ.தி.மு.க.

      ByMaalaimalarMaalaimalar10 Oct 2025 2:48 PM IST (Updated: 10 Oct 2025 2:48 PM IST)
      • மதுரை அண்ணா நகர் அம்பிகா தியேட்டர் சந்திப்பில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த போலீசார் அனுமதி வழங்கி உள்ளனர்.
      • தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிகளுக்காக மேடை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

      மதுரை:

      தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கொள்கைகள், தேர்தல் வாக்குறுதிகள் தொடர்பாக மக்களை சந்தித்து பிரசாரம் செய்ய தற்போது தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். தி.மு.க., அ.தி.மு.க., பா.ஜ.க. காங்கிரஸ், த.வெ.க., நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தமிழகம் முழுவதும் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் நேரில் சென்று ஆதரவு திரட்டும் பணியில் மும்முரம் காட்டி வருகிறது.

      தி.மு.க. தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தீவிர சுற்றுப்பயணம் செய்து அரசின் நலத்திட்டங்களை தொடங்கி வைப்பதுடன் தி.மு.க.வுக்கும் ஆதரவு திரட்டி வருகிறார்.

      அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக "தமிழகத்தை மீட்போம் மக்களை காப்போம்" என்கிற பிரசார பயணத்தை நடத்தி வருகிறார்.

      த.வெ.க. தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை தோறும் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தி வந்த நிலையில் கரூர் சம்பவத்தை அடுத்து அவரது சுற்றுப்பயணம் சில வாரங்கள் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

      இந்த நிலையில் அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் உள்ள பா.ஜ.க.வும் தமிழகத்தில் மக்களை சந்தித்து மத்திய அரசின் திட்டங்களையும் மாநில அரசின் குறைபாடுகளையும், தி.மு.க.வுக்கு எதிரான விமர்சனங்களையும் முன்னெடுக்கும் வகையில் தேர்தல் பணியை தொடங்கி உள்ளன.

      பா.ஜ.க. மதுரையில் நாளை மறுநாள் 12-ந்தேதி முதல் "தமிழகம் தலை நிமிர தமிழனின் பயணம்" என்ற பெயரில் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்து உள்ளது. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இந்த பிரசார சுற்றுப்பயணத்தை மதுரையில் இருந்து தொடங்க திட்டமிட்டு உள்ளார்.

      இதற்காக மதுரை அண்ணா நகர் அம்பிகா தியேட்டர் சந்திப்பில் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த போலீசார் அனுமதி வழங்கி உள்ளனர். அங்கு தொடக்க விழா நிகழ்ச்சிகளுக்காக மேடை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்த முதல் கட்ட பிரசார சுற்றுப்பயண தொடக்க நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா பங்கேற்பதாக இருந்த நிலையில் அவரது வருகை திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டு மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

      இந்த நிலையில் பா.ஜ.க.வின் கூட்டணி கட்சியான அ.தி.மு.க.வின் பிரசார சுற்றுப்பயணத்தின் தொடக்க விழாவில் பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு தெரிவித்ததுடன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தனர்.

      அந்த வகையில், பா.ஜ.க. பிரசார பயணத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் அ.தி.மு.க.வினர் பங்கேற்க இருக்கிறார்கள். இது தொடர்பாக அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மதுரை மாநகர், மதுரை புறநகர், மதுரை புறநகர் மேற்கு, மதுரை புறநகர் மேற்கு மற்றும் அண்டை மாவட்ட அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

      இதையடுத்து 12-ந் தேதி நடைபெறும் பா.ஜ.க. பிரசார பயண தொடக்க விழாவில் அ.தி.மு.க. நிர்வாகிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

      விழாவில் அ.தி.மு.க.வை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பேசுவதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

      அ.தி.மு.க.வின் முக்கிய கூட்டணி கட்சியான பா.ஜ.க. பிரசார பயணத்தில் அ.தி.மு.க. உள்ளிட்ட மற்ற கூட்டணி கட்சியினரும் பங்கேற்க ஆர்வம் காட்டி வருவதால் பா.ஜ.க.வினர் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.

