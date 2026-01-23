Live
      தலைகீழ் மாற்றம்... ஒரேநாளில் தடாலடியாக குறைந்த வெள்ளிவிலை!
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Jan 2026 6:21 PM IST
      • அதாவது சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,16,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
      • வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் குறைந்துள்ளது.

      சென்னையில் இன்று காலை 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,600 உயர்ந்து ரூ.1,17,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.450 உயர்ந்து ரூ.14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து மாலை ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்து, அதாவது சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,16,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,550-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

      தங்கம் விலைக்குறைவை தொடர்ந்து தற்போது வெள்ளிவிலையும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி காலையில் கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்திருந்த நிலையில், தற்போது வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்துள்ளது. கிலோவுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் குறைந்து ரூ.3,45000க்கு விற்பனை ஆகிறது. ஒரு கிராம் ரூ.345க்கு விற்பனை ஆகிறது.

      Chennai Silver Gold சென்னை வெள்ளி தங்கம் 
