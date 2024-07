கார்கில் போரில் உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களின் வீரத்தையும் தியாகத்தையும் போற்றுவோம்- மு.க.ஸ்டாலின்

சென்னை:

கார்கில் போரின் 25-வது ஆண்டு வெற்றி தின விழாவை ஒட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எக்ஸ் தளத்தில்,

கார்கில் போரில் உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களின் ஈடு இணையற்ற வீரத்தையும் தியாகத்தையும் போற்றுவோம்.

நாட்டின் சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களின் வீரத்தையும் அர்ப்பணிப்பையும் நினைவுகூர்வோம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

On the 25th #KargilVictoryDay, we honour the bravery and sacrifice of our soldiers who defended our nation with unparalleled courage. Let us remember their valour and commitment to safeguarding our freedom. pic.twitter.com/NXYR3Tt9Pw