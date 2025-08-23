என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகால்பந்து

      கால்பந்து

      மெஸ்சியின் இந்திய சுற்றுப்பயணம்..! அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
      X

      மெஸ்சியின் இந்திய சுற்றுப்பயணம்..! அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்23 Aug 2025 7:42 AM IST
      • ஒப்பந்தத்தை கேரள அரசு மீறியதாக குற்றம்சாட்டிய அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம், வருகையை ரத்து செய்தது.
      • இடது சாரி கட்சி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தியது.

      உலகின் தலைசிறந்த கால்பந்து வீரராக திகழ்பவர் மெஸ்சி. இவர் அர்ஜென்டினா அணியின் கேப்டனாக திகழ்கிறார். இவரது தலைமையில் அர்ஜென்டினா அணி உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளது.

      இந்த நிலையில், மெஸ்சி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி இந்த ஆண்டு அக்டோபர்- நவம்பர் மாதத்தில் கேரளா வருகை தந்து விளையாட இருந்தது.

      ஆனால், ஒப்பந்தத்தை கேரள அரசு மீறியதாக குற்றம்சாட்டிய அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம், வருகையை ரத்து செய்தது.

      இது தொடர்பாக இடது சாரி கட்சி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தியது.

      இந்நிலையில், மெஸ்சியின் இந்திய சுற்றுப்பயணத்தை அர்ஜென்டினா கால்பந்து சங்கம் உறுதி செய்துள்ளது.

      அதன்படி, வரும் நவம்பரில் அர்ஜென்டினா கால்பந்து அணி கேரளாவில் விளையாட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

      மெஸ்சி லியோனல் மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா அணி Argentine Football Association Messi 
      Next Story
      ×
        X