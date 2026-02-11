Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      டி20 உலகக்கோப்பை: மிட்செல் மார்ஷ் விலகல்... ஆஸ்திரேலிய அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மித் நியமனம்
      X

      டி20 உலகக்கோப்பை: மிட்செல் மார்ஷ் விலகல்... ஆஸ்திரேலிய அணியின் புதிய கேப்டனாக ஸ்மித் நியமனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Feb 2026 5:28 PM IST
      • தொடைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயத்தால் டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இருந்து மிட்செல் மார்ஷ் விலகினார்.
      • அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் டிராவிஸ் ஹெட் ஆஸ்திரேலிய அணியை வழிநடத்தி வருகிறார்

      10-வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் கடந்த 7-ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

      தொடைப் பகுதியில் ஏற்பட்ட காயத்தால் டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இருந்து மிட்செல் மார்ஷ் விலகினார். காயம் காரணமாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் விலகிய நிலையில், அவருக்கு பதில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

      அயர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் டிராவிஸ் ஹெட் ஆஸ்திரேலிய அணியை வழிநடத்தி வரும் நிலையில், மீதமுள்ள போட்டிகளில் ஸ்மித் அணியை தலைமை தாங்குவார் என தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளது.

      டி20 உலகக்கோப்பை ஆஸ்திரேலியா ஸ்மித் T20 World Cup Australia Smith mitchell marsh 
      Next Story
      ×
        X