என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      மேலும் 5 கிலோ எடையை குறைத்த ரோகித்... வைரலாகும் லேட்டஸ்ட் புகைப்படம்
      X

      மேலும் 5 கிலோ எடையை குறைத்த ரோகித்... வைரலாகும் லேட்டஸ்ட் புகைப்படம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Nov 2025 8:28 AM IST
      • டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்ற ரோகித் உடல் எடை அதிகரித்தார்.
      • ரோகித்தின் உடல் எடை இணையத்தில் விமர்சனத்திற்கு உள்ளது

      2024 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் ரோகித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி கோப்பை வென்றது. அந்த தொடருக்கு பின்பு டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து ரோகித் சர்மா ஓய்வு பெற்றார்.

      அதன்பின்பு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெற்ற ரோகித் உடல் எடை அதிகரித்தார். இதனால் அவரது உடல் எடை விமர்சனத்திற்கு உள்ளது

      இதனிடையே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கு முன்பாக ரோகித் சுமார் 15 கிலோ வரை எடையை குறைத்து அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தினார்.

      இதன் காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடிய ரோகித் 3 போட்டிகளில் 202 ரன்கள் குவித்து தொடர் நாயகன் விருதையும் வென்றார்.

      ஆஸ்திரேலிய தொடருக்கு பின்னரும் தீவிர பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் ரோகித் கூடுதலாக 5 கிலோ எடை வரை குறைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இது தொடர்பாக சில புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகின.

      அடுத்ததாக இந்தியாவில் நடைபெறவிருக்கும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ரோகித் விளையாடவுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      Rohit sharma ரோகித் சர்மா கிரிக்கெட் Cricket 
      Next Story
      ×
        X