டி20 உலகக் கோப்பை: அமெரிக்காவை எளிதில் வீழ்த்தியது பாகிஸ்தான்
- டாஸ் வென்ற அமெரிக்கா பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
- முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் 20 ஓவரில் 190 ரன்கள் குவித்தது.
கொழும்பு:
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் 12-வது லீக் போட்டியில் பாகிஸ்தான், அமெரிக்கா அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற அமெரிக்கா பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 9 விக்கெட்டுக்கு 190 ரன்கள் குவித்தது. பர்ஹான் 73 ரன்னும், பாபர் அசாம் 46 ரன்னும் எடுத்தனர்.
அமெரிக்காவின் வான் சால்க்விக் 4 விக்கெட் வீழ்த்தினார்.
தொடர்ந்து ஆடிய அமெரிக்கா 20 ஓவரில் 158 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன்மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் 2வது வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. ஷயான் ஜஹாங்கீர் 49 ரன் எடுத்தார். ஷுபம் ரஞ்சனே அரை சதம் கடந்து 51 ரன்கள் எடுத்தார்.
பாகிஸ்தான் சார்பில் உஸ்மான் தாரிக் 3 விக்கெட்டும், ஷதாப் கான் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
