Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)

      கிரிக்கெட் (Cricket)

      முல்லன்பூர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் யுவராஜ் சிங், ஹர்மன்ப்ரீத் பெயரில் கேலரிகள் திறப்பு
      X
      பஞ்சாப்

      முல்லன்பூர் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் யுவராஜ் சிங், ஹர்மன்ப்ரீத் பெயரில் கேலரிகள் திறப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Dec 2025 8:32 PM IST
      • முதல் டி20 போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது.
      • இன்று பஞ்சாப் மாநிலம் முல்லன்பூரில் 2 ஆவது டி20 போட்டி நடைபெற்று வருகிறது..

      இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதல் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. இதனால் தொடர் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா முன்னிலை பெற்றுள்ளது.

      இன்று பஞ்சாப் மாநிலம் முல்லன்பூரில் 2 ஆவது டி20 போட்டி நடைபெற்று வருகிறது..

      இந்நிலையில், முல்லன்பூர் மைதானத்தில் இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங், இந்திய மகளிர் அணி கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் ஆகியோர் பெயரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கேலரிகள் இன்று திறக்கப்பட்டது.

      INDvsSA இந்தியா தென் ஆப்பிரிக்கா தொடர் யுவராஜ் சிங் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் Yuvraj singh Harmanpreet Kaur 
      Next Story
      ×
        X