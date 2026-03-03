என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
திறமையே இல்லை... வீரர்களை விளாசிய முன்னாள் பாக். வீரர்
- அந்நாட்டு வீரர்களை கடுமையாக சாடி வருகின்றனர்.
- வீரர்களிடம் திறமை இல்லை என்று அமீர் கூறினார்.
டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சல்மான் அலி ஆகா தலைமையிலான பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேற தவறியது அந்நாட்டு ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்களை கொதிப்படைய செய்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து ரசிகர்கள், முன்னாள் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் அந்நாட்டு வீரர்களை கடுமையாக சாடி வருகின்றனர்.
இந்த வரிசையில், பாகிஸ்தான் அணியின் முன்னாள் வீரர் முகமது அமீர் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணிக்கு எதிராக கடுமையான கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 போட்டியில் பாகிஸ்தான் தோல்வியடைந்தது, இலங்கைக்கு எதிரான போட்டியில் பெற்ற வெற்றி அவர்களை போட்டியின் முதல் 4 இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல போதுமானதாக இல்லை.
ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து மற்றும் இங்கிலாந்து போன்ற அணிகள் பாகிஸ்தான் அணியை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை என்றும், நாட்டிற்குச் செல்லும்போது தங்கள் 'பி' அணிகளை அனுப்புகின்றன என்றும் முன்னாள் பாகிஸ்தான் வேகப்பந்து வீச்சாளர் சுட்டிக்காட்டினார். பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் குறித்த அவரது கருத்து என்ன என்று கேட்டபோது, தற்போதைய வீரர்களிடம் திறமை இல்லை என்று அமீர் கூறினார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "எனது நேர்மையான கருத்தை நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன். மற்றவற்றை மறந்துவிடுங்கள். எங்களிடம் திறமை இல்லை என்று நானே சொல்கிறேன். எங்களுக்கு எதிராக சொந்த மண்ணில் விளையாட பாகிஸ்தானுக்கு எந்த அணி வரும் போது, அவர்கள் தங்கள் A-அணியை அனுப்புவதில்லை என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். அவர்கள் எங்களை எவ்வளவு தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.
ஆம், இது ஒரு அணி என்று அவர்கள் உணர்ந்தால், அவர்கள் தங்கள் A-அணியை அனுப்புகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் அனைத்து அறிமுகப் போட்டிகளுக்கும் தங்கள் A-அணியை அனுப்புகிறார்கள். நியூசிலாந்து இந்தியாவுக்குச் சென்றால், முழு அணியும் செல்லும். இங்கிலாந்து சென்றால், முழு அணியும் செல்லும். ஆஸ்திரேலியா சென்றால், முழு அணியும் செல்லும்.
அதேபோல், அவர்கள் வந்தால், அவர்கள் தங்கள் A-அணியை அனுப்புகிறார்கள். அவர்கள் எங்களை எவ்வளவு தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்பதை இது தெளிவாக காட்டுகிறது," என்று அவர் கூறினார்.