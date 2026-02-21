என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
அதுக்கு சரிபட்டு வரமாட்டார்- பாபர் அசாமை தாக்கிய பயிற்சியாளர்
- பாபர் அசாமின் 'ஸ்டிரைக் ரேட்' திருப்திகரமாக இல்லை.
- நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியின் போது பாபர் அசாம் அவரது வழக்கமான 4-வது இடத்தில் களமிறக்கப்படவில்லை.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் சூப்பர் 8 சுற்றுகள் இன்று தொடங்குகிறது. சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியில் பாகிஸ்தான் -நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகிறது.
இந்த போட்டிக்கு முன்னதாக பாகிஸ்தான் அணியின் பயிற்சியாளர் மைக் ஹெசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது கேப்டன் உடனான சண்டை மற்றும் பாபர் அசாமின் பேட்டிங் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
2026 டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் நமீபியாவுக்கு எதிரான போட்டியின் போது, பாகிஸ்தான் கேப்டன் சல்மான் அலி அகா மற்றும் மைக் ஹெசன் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக ஒரு வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. அந்த வீடியோவில் சல்மான் அகா ஆத்திரத்தில் தண்ணீர் பாட்டிலை கீழே வீசுவது போன்ற காட்சிகள் இருந்தன.
இது குறித்து அவர் கூறியதாவது:-
வீடியோவை தவறாகப் புரிந்து கொண்டுள்ளனர். சல்மான் அகா அவுட் ஆன விரக்தியில் தான் பாட்டிலை வீசினார். எங்களுக்கிடையே எந்த மோதலும் இல்லை என்று கூறி சர்ச்சைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
அதே போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் பாபர் அசாம் அவரது வழக்கமான 4-வது இடத்தில் களமிறக்கப்படவில்லை.
பாபர் அசாம் குறித்து கூறியதாவது:-
பாபர் அசாமின் 'ஸ்டிரைக் ரேட்' திருப்திகரமாக இல்லை என்றும், அவர் இன்னிங்ஸை முடித்துக் கொடுக்கும் சிறந்த வீரர் அல்ல என்றும் வெளிப்படையாகக் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இது சமூக வலைதளங்களில் பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.