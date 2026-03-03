என் மலர்
ஐ.பி.எல்.(IPL)
தோனியுடன் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்த சாக்ஷி சிங்
- எம்.எஸ். தோனி பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டு பேட்டிங் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.
- தோனியுடன் அவரது மனைவி சாக்ஷி டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடுகிறார்.
ஐ.பி.எல். 2026 சீசன் வருகிற 28-ந்தேதி தொடங்க இருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு அணியும் முயற்சி முகாமை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. வீரர்கள் முகாமில் தீவிர பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் எம்.எஸ். தோனியும், பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டு தீவிர பேட்டிங் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இந்நிலையில், தோனியுடன் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடும் புகைப்படத்தை அவரது மனைவி சாக்ஷி சிங் பகிர்ந்துள்ளார்.
Next Story