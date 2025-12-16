Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)ஐ.பி.எல்.(IPL)

      ஐ.பி.எல்.(IPL)

      கையிருப்பு 2 கோடி: சிரித்துக் கொண்டே கேமரூன் கிரீனை ஏலம் கேட்ட மும்பை இந்தியன்ஸ்
      X
      சவுதி அரேபியா

      கையிருப்பு 2 கோடி: சிரித்துக் கொண்டே கேமரூன் கிரீனை ஏலம் கேட்ட மும்பை இந்தியன்ஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்16 Dec 2025 3:16 PM IST
      • 19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அபுதாபியில் தொடங்கியது.
      • கேமரூன் கிரீனை மும்பை அணி ஏலத்தில் கேட்டபோது அரங்கத்தில் சிரிப்பலை எழுந்தது.

      அபுதாபி:

      19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அபுதாபியில் தொடங்கியது. 10 அணிகளும் மொத்தமாக 173 வீரர்களை தக்க வைத்துள்ளனர்.

      இன்று நடைபெறும் ஐ.பி.எல். ஏலத்தில் 350 வீரர்கள் மட்டுமே இடம்பிடித்துள்ளனர்.

      இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த கேமரூன் கிரீனை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏலத்தில் கேட்டது. அந்த அணியிடம் மொத்தமே 2 கோடிமட்டுமே உள்ள நிலையில், 2 கோடி அடிப்படை விலைக்கு ஏலம் கேட்டதால் அரங்கில் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது.

      IPL auction Cameron Green Mumbai Indians ஐபிஎல் ஏலம் கேமரூன் கிரீன் மும்பை இந்தியன்ஸ் 
      Next Story
      ×
        X