Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டுகிரிக்கெட் (Cricket)ஐ.பி.எல்.(IPL)

      ஐ.பி.எல்.(IPL)

      IPL 2026 | KKR அணி வீரர் மதீஷா பத்திரனா IPL தொடரில் பங்கேற்பதில் சிக்கல்
      X

      IPL 2026 | KKR அணி வீரர் மதீஷா பத்திரனா IPL தொடரில் பங்கேற்பதில் சிக்கல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 March 2026 6:22 PM IST
      • மதீஷா பத்திரனாவை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.18 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது.
      • நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து பத்திரனா விலகினார்ர்.

      19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலத்தில் இலங்கையைச் சேர்ந்த மதீஷா பத்திரனாவை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.18 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்தது.

      இதனுடையே இலங்கை அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் பத்திரனா காலில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகினார்ர்.

      இந்நிலையில், காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமடையாத கொல்கத்தா வீரர் மதீஷா பத்திரனா நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.

      டி20 உலக கோப்பை தொடரில் காயமடைந்த அவர் தற்போது மருத்துவ குழுவின் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளார்.

      IPL Matheesha Pathirana KKR ஐபிஎல் மதிஷா பதிரனா கேகேஆர் 
      Next Story
      ×
        X