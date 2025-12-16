என் மலர்
ஐ.பி.எல்.(IPL)
ஐபிஎல் மினி ஏலம்: கேமரூன் கிரீனை ரூ.25.20 கோடிக்கு வாங்கியது கே.கே.ஆர்.
அபுதாபி:
19-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டிக்கான வீரர்கள் மினி ஏலம் அபுதாபியில் தொடங்கியது. 10 அணிகளும் மொத்தமாக 173 வீரர்களை தக்க வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த கேமரூன் கிரீனை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.25.20 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
2025-12-16 09:32:55
- 16 Dec 2025 3:22 PM IST
இந்திய அணியின் ஆல் ரவுண்டர் வெங்கடேஷ் ஐயரை ஏலத்தில் எடுக்க ஆர்சிபி மற்றும் கொல்கத்தா அணிக்கு இடையே கடும் போட்டி நடந்தது. இதில் ஆர்சிபி அணி வெங்கடேஷ் ஐயரை ரூ.7 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது.
