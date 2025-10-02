Live
      கிரிக்கெட் (Cricket)

      இந்திய அணி அசத்தல் பந்துவீச்சு: முதல் டெஸ்டில் 162 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டான வெஸ்ட் இண்டீஸ்
      இந்திய அணி அசத்தல் பந்துவீச்சு: முதல் டெஸ்டில் 162 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டான வெஸ்ட் இண்டீஸ்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Oct 2025 2:21 PM IST
      • டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
      • அதிகபட்சமாக ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 32 ரன்கள் அடித்தார்.

      ரோஸ்டன் சேஸ் தலைமையிலான வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆடுகிறது.

      இதன்படி இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி ஸ்டேடியத்தில் இன்று தொடங்கியது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

      அதன்படி முதலில் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் 44.1 ஓவர்களில் 162 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 32 ரன்கள் அடித்தார்.

      இந்திய அணி தரப்பில் சிராஜ் 4 விக்கெட்டுகளும் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினார்.

      India West Indies test cricket இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் 
