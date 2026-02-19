Live
      VIDEO: ஐபிஎல் தொடருக்கு தயார்: தீவிர பயிற்சியில் கேப்டன் சுப்மன் கில்

      • ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 26, 2026 அன்று தொடங்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
      • இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல்களின் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரே போட்டி அட்டவணை வெளியிடப்படும்.

      டி20 உலகக் கோப்பைக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியில் சுப்மன் கில்லுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. ரன் குவிப்பில் ஏற்பட்ட சரிவு மற்றும் காயம் காரணமாக அவர் நீக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவருக்கு பதிலாக அக்சர் படேல் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார்.

      டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் முடிந்தவுடன் ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 26, 2026 அன்று தொடங்கும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல்களின் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னரே, பிசிசிஐ முழுமையான போட்டி அட்டவணையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடும்.

      இந்நிலையில் ஐபிஎல் தொடருக்காக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் கேப்டனான கில், தனது பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோவை அந்த அணி வெளியிட்டுள்ளது.

