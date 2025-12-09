என் மலர்
புதுச்சேரி
நம்ப வைத்து ஏமாற்றுவார்கள் தி.மு.க.வை நம்பாதீங்க- விஜய்
- வரும் தேர்தலில் மக்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள்.
- 11 நிமிடம் வரை பேசிய விஜய் மத்திய அரசையும், தி.மு.க.வையும் விமர்சித்தார்.
புதுச்சேரி :
புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் த.வெ.க. தலைவர் பேசியதாவது:-
* த.வெ.க. பொதுக்கூட்டத்திற்கு சிறப்பாக பாதுகாப்பு அளித்த புதுச்சேரி அரசு, முதல்வருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
* கூட்டத்திற்கு வரும் மக்களுக்கு புதுச்சேரி அரசு நன்றாக பாதுகாப்பு கொடுப்பதாகவும், இதைப் பார்த்து தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
* ஆனால், அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். வரும் தேர்தலில் மக்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள்.
* புதுச்சேரி மக்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன். திமுகவை நம்பாதீங்க. அவர்கள் நம்பவைத்து ஏமாற்றிவிடுவார்கள் என்றார்.
பொதுக்கூட்டத்திற்கு 12 மணி வரை அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் 11 நிமிடம் வரை பேசிய விஜய் மத்திய அரசையும், தி.மு.க.வையும் விமர்சித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
