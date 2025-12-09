Live
      புதுச்சேரி

      நம்ப வைத்து ஏமாற்றுவார்கள் தி.மு.க.வை நம்பாதீங்க- விஜய்
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Dec 2025 12:06 PM IST
      • வரும் தேர்தலில் மக்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள்.
      • 11 நிமிடம் வரை பேசிய விஜய் மத்திய அரசையும், தி.மு.க.வையும் விமர்சித்தார்.

      புதுச்சேரி :

      புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் த.வெ.க. தலைவர் பேசியதாவது:-

      * த.வெ.க. பொதுக்கூட்டத்திற்கு சிறப்பாக பாதுகாப்பு அளித்த புதுச்சேரி அரசு, முதல்வருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்.

      * கூட்டத்திற்கு வரும் மக்களுக்கு புதுச்சேரி அரசு நன்றாக பாதுகாப்பு கொடுப்பதாகவும், இதைப் பார்த்து தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

      * ஆனால், அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். வரும் தேர்தலில் மக்கள் பார்த்துக் கொள்வார்கள்.

      * புதுச்சேரி மக்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன். திமுகவை நம்பாதீங்க. அவர்கள் நம்பவைத்து ஏமாற்றிவிடுவார்கள் என்றார்.

      பொதுக்கூட்டத்திற்கு 12 மணி வரை அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் 11 நிமிடம் வரை பேசிய விஜய் மத்திய அரசையும், தி.மு.க.வையும் விமர்சித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

