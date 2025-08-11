Live
      புதுச்சேரி

      கடவுள் ராமர் குறித்து வைரமுத்து சர்ச்சை பேச்சு - புதுச்சேரியில் பா.ஜ.க.வினர் போராட்டம்
      கடவுள் ராமர் குறித்து வைரமுத்து சர்ச்சை பேச்சு - புதுச்சேரியில் பா.ஜ.க.வினர் போராட்டம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Aug 2025 2:08 PM IST
      • புதுச்சேரியில் பா.ஜ.க.வினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
      • சபாநாயகர் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது.

      மயிலாப்பூரில் கடந்த 8-ந்தேதி அன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கவிஞரும், பாடலாசிரியருமான வைரமுத்து பங்கேற்று பேசினார். அப்போது அவர், கடவுள் ராமரி குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக புகார் கூறப்பட்டது.

      வைரமுத்து பேசியதாவது:- சீதையை இழந்த ராமர், புத்திசுவாதீனத்தை இழந்தார். புத்திசுவாதீனம் இல்லாதவர் செய்யும் குற்றம், குற்றம் கிடையாது என்று IPC கூறுகிறது. IPC-யில் கூறப்பட்டதை அன்றே கூறினார் கம்பர். ராமர் குற்றம் செய்திருந்தாலும் குற்றவாளி அல்ல என்று கம்பர் கூறுகிறார் என்றார்.

      வைரமுத்துவின் இந்த பேச்சு சர்ச்சையான நிலையில் அவருக்கு எதிராக புதுச்சேரியில் பா.ஜ.க.வினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். சபாநாயகர் தலைமையில் போராட்டம் நடைபெற்றது.

