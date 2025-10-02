என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்புதுச்சேரி

      புதுச்சேரி

      நாளை விடுமுறை - புதுச்சேரி அரசு அறிவிப்பு
      X
      புதுச்சேரி

      நாளை விடுமுறை - புதுச்சேரி அரசு அறிவிப்பு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Oct 2025 8:44 PM IST
      • நேற்று ஆயுத பூஜை, இன்று விஜயதசமி பண்டிகையை ஒட்டி விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • அக்டோபர் 25ஆம் தேதியை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      புதுச்சேரியில் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய நிறுவனங்கள் அனைத்திற்கும் நாளை (அக்டோபர் 03) அரசு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

      நேற்று ஆயுத பூஜை, இன்று விஜயதசமி பண்டிகையை ஒட்டி விடுமுறை என்பதால் நாளையும் புதுச்சேரியில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் விதமாக அக்டோபர் 25ஆம் தேதியை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      ஆயுத பூஜை விஜயதசமி புதுச்சேரி விடுமுறை Ayudha Puja Vijayadashami Puducherry holiday 
      Next Story
      ×
        X