மசாலா வாளிக்குள் எலியை பார்த்த பிறகும் வினோத போட்டியால் 31 பானி பூரி சாப்பிட்ட வாலிபர்
- ‘பானிபூரி இவ்வளவு சுவையாக இருப்பதற்கு அந்த எலியும் ஒரு காரணம்’ என கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
- வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸைச் சேர்ந்தவர் கரண் தஞ்சு. இவர் தனது நண்பருடன் ஒரு பந்தயம் கட்டினார். அவர் சாப்பிடும் ஒவ்வொரு பானி பூரிக்கும் ரூ.50 தருவதாகக் கூறினார். இருவரும் சேர்ந்து, உள்ளூர் பானி பூரி கடைக்குச் சென்றனர்.
பானி பூரி விற்பனையாளர் இரண்டு பானி பூரிகளை ஒரு தட்டில் வைத்து தஞ்சுவின் நண்பரிடம் கொடுத்தார். அவர் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தபோது, எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு நடந்தது.
பானிபூரி மசாலா வாளியில் ஒரு எலி விழுந்து நீந்தியது. எலி உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்தது. அது அங்கும் இங்கும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. பானி பூரி விற்பனையாளர் அதை மிகவும் சிரமப்பட்டு வெளியே எடுத்தார்.
வாளியில் எலி விழுந்தவுடன், அது ஓடத் தொடங்கியது. இருப்பினும், இதையெல்லாம் பார்த்த பிறகும், தஞ்சு மித்ரு போட்டியை நிறுத்த ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.
மசாலா வாளியில் எலி விழுந்ததை அறிந்த பிறகும், அவர் பந்தயத்தைத் தொடர்ந்தார். ஒரே நேரத்தில் 31 பானிபூரிகளை சாப்பிட்டார்.
தற்போது, இது தொடர்பான வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 'பானிபூரி இவ்வளவு சுவையாக இருப்பதற்கு அந்த எலியும் ஒரு காரணம்' என கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.