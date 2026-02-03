Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      எனது ஜனநாயக உரிமை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது: சபாநாயகருக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம்
      X
      டெல்லி

      எனது ஜனநாயக உரிமை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது: சபாநாயகருக்கு ராகுல் காந்தி கடிதம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Feb 2026 8:02 PM IST
      • மக்களவையில் இன்று பேசுவதற்கான ஜனநாயக உரிமை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • தேசப் பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் என்னைப் பேசவிடாமல் செய்ய திட்டமிட்டு முயற்சி நடந்தது.

      புதுடெல்லி:

      எதிர்க்கட்சி தலைவரான ராகுல் காந்தி மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லாவுக்கு கடிதம் ஒன்று எழுதியுள்ளார். அதில் அவர் கூறியதாவது:

      மக்களவையில் இன்று பேசுவதற்கான ஜனநாயக உரிமை நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

      என்னை நாடாளுமன்றத்தில் பேச விடாமல் தடுத்தது ஜனநாயகம் மீதான கரும்புள்ளி.

      எதிர்க்கட்சி தலைவரான என்னை மத்திய அரசின் அழுத்தத்தால் சபாநாயகர் பேச விடவில்லை.

      தேசப் பாதுகாப்பு விவகாரத்தில் என்னைப் பேசவிடாமல் செய்ய திட்டமிட்டு முயற்சி நடந்துள்ளது.

      மக்களவையில் அடிப்படை ஜனநாயக உரிமைகள் நிராகரிக்கப்படுகின்றன. இது ஜனநாயகத்தின்மீதான தாக்குதல் என தெரிவித்துள்ளார்.

      Lok Sabha Rahul Gandhi Om Birla மக்களவை ராகுல் காந்தி ஓம் பிர்லா 
      Next Story
      ×
        X