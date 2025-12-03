Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      பாராளுமன்றத்தில் வலியால் தவித்த கார்கேவுக்கு உதவி செய்த ராகுல் காந்தி - வீடியோ வைரல்
      X
      டெல்லி

      பாராளுமன்றத்தில் வலியால் தவித்த கார்கேவுக்கு உதவி செய்த ராகுல் காந்தி - வீடியோ வைரல்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்3 Dec 2025 5:24 PM IST
      • பாராளுமன்ற குளிா்கால கூட்டத்தொடா் நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 1) தொடங்கியது.
      • எதிர்க்கட்சிகள் SIR குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

      பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் பாராளுமன்ற குளிா்கால கூட்டத்தொடா் நேற்று முன்தினம் (டிசம்பர் 1) தொடங்கியது.

      எதிர்க்கட்சிகள் SIR குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று அமளியில் ஈடுபட்டதால் 2 நாட்களாக இரு அவைகளும் முடங்கியது.

      இந்நிலையில், பாராளுமன்றத்தில் தோள்பட்டை வலியால் தவித்த காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கேவுக்கு ராகுல் காந்தி தோள்பட்டை பிடித்து விட்டார்.

      இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது.

      கார்கே ராகுல் காந்தி பாராளுமன்றம் Kharge Rahul Gandhi Parliament 
      Next Story
      ×
        X