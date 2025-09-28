Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழப்பு- நிவாரணம் அறிவித்தார் பிரதமர் மோடி
      X
      டெல்லி

      கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழப்பு- நிவாரணம் அறிவித்தார் பிரதமர் மோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Sept 2025 12:14 PM IST
      • தமிழக அரசு சார்பில் ரூ.10 லட்சமும், த.வெ.க. சார்பில் தலா ரூ.20 லட்சமும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா 50 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கி உள்ளது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா தமிழக அரசு சார்பில் ரூ.10 லட்சமும், த.வெ.க. சார்பில் தலா ரூ.20 லட்சமும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      இந்த நிலையில், கரூர் பெருந்துயரத்தில் உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு மத்திய அரசின் சார்பில் தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என பிரமர் மோடி அறிவித்துள்ளார். மேலும் காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா 50 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

      Karur Stampede TVK vijay PM Modi கரூர் கூட்ட நெரிசல் விஜய் தவெக பிரதமர் மோடி 
      Next Story
      ×
        X