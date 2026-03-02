என் மலர்
மத்திய கிழக்கு போர் பதற்றம்: விமானப் போக்குவரத்து சீரடைய அச்சத்தில் காத்திருக்கும் இந்தியர்கள்
- இணையக் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன.
- ஏ.டி.எம்.-களில் பணம் தீர்ந்து வருகிறது.
மத்திய கிழக்கில் பதட்டமான சூழல் அதிகரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் மாணவர்கள் முதல் இந்திய விமான நிலையங்களில் பதட்டமான குடும்பங்கள் வரை, லட்சக்கணக்கான மக்கள் விமான தாமதங்கள், விமான சேவை ரத்து அறிவிப்புகள் மற்றும் வான்வெளி இடையூறுகளால் அச்சத்தில் தவிக்கின்றனர்.
தெற்கு ஈரானின் ஷிராஸில், ஸ்ரீநகரைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவி கூறுகையில், அன்றாட வாழ்க்கை நிச்சயமற்றதாகிவிட்டது. "இப்போதைக்கு இங்கே பாதுகாப்பு உள்ளது. எங்களுக்கு சர்வதேச இணைய அணுகல் இல்லை. சில நேரங்களில் ஒரு VPN இணைக்கப்படுகிறது, மேலும் பல சேவையகங்களுடன் இணைக்க முயற்சித்த பிறகு நாங்கள் குறுஞ்செய்தி அனுப்ப முடியும்," என்று கூறினார்.
"நாங்கள் கண்காணிப்பு ட்ரோன்கள் மற்றும் வான் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளைக் கேட்க முடியும். ஷிராஸில் குண்டுவெடிப்பைக் கண்டிருக்கிறோம், மேலும் வான் நடவடிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. ஏ.டி.எம்.-களில் பணம் தீர்ந்து வருகிறது. ஒரு செய்தியை அனுப்புவது கூட மிகவும் கடினம்," என்று அவர் கூறுகிறார்.
ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல் இடையே அதிகரித்து வரும் விரோதப் போக்குகளைத் தொடர்ந்து, ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் பரிமாற்றங்கள் உட்பட, ஈரானின் வான்வெளி மூடப்பட்டுள்ளது, மேலும் இணையக் கட்டுப்பாடுகள் கடுமையாக்கப்பட்டுள்ளன. ஈரான் மட்டுமின்றி பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சிக்கித்தவிக்கும் இந்தியர்கள் விமான சேவை சீரடைந்து எப்போது நாடு திரும்புவோம் என ஆச்சத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.
டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில், இன்று (திங்கட்கிழமை) மத்திய கிழக்கு மற்றும் மேற்கு நாடுகளுக்குச் செல்லும் மற்றும் அங்கிருந்து வரும் சுமார் 100 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.