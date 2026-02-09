Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்இந்தியா

      இந்தியா

      பாராளுமன்றத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் - காவல்துறையினர் சோதனை
      X
      டெல்லி

      பாராளுமன்றத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் - காவல்துறையினர் சோதனை

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Feb 2026 10:41 AM IST
      • டெல்லியிலுள்ள பல பள்ளிகளுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
      • பாராளுமன்றவளாகத்தில் காவல் துறையினர் சோதனை நடத்தினர்.

      பாராளுமன்றத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில், பாராளுமன்றத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது

      பாராளுமன்றவளாகம் மற்றும் டெல்லியிலுள்ள பல பள்ளிகளுக்கும் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

      வெடிகுண்டு மிரட்டலை தொடர்ந்து பாராளுமன்றவளாகத்தில் காவல் துறையினர் சோதனை நடத்தினர் சோதனையில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வெறும் புரளி என்பது தெரியவந்துள்ளது.

      இன்று காலை 11 மணிக்கு பாராளுமன்றம் கூடவுள்ள நிலையில் இந்த வெடிகுண்டு மிரட்டல் டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

      டெல்லி பாராளுமன்றம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் Delhi Parliament bomb threat 
      Next Story
      ×
        X